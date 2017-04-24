Житель Миасса погиб в гараже из-за взрыва газового баллона
Перекрытие гаража обрушилось и придавило находившихся в нём мужчин.
Перекрытие гаража обрушилось и придавило находившихся в нём мужчин.
Житель Миасса погиб в гараже
Вчера, 23 апреля, в Миассе двое мужчин ремонтировали «ГАЗель» в гаражном боксе. На автомобиле стояло газовое оборудование. По предварительной информации, произошла утечка газа из баллона.
«В результате воспламенения
В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении дела о причинении смерти по неосторожности.