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08:51 (мск), источник: АиФ Челябинск

Житель Миасса погиб в гараже из-за взрыва газового баллона

Перекрытие гаража обрушилось и придавило находившихся в нём мужчин.

Житель Миасса погиб в гараже из-за взрыва газового баллона, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» старший следователь СО по Миассу Алексей Давыдов.

Вчера, 23 апреля, в Миассе двое мужчин ремонтировали «ГАЗель» в гаражном боксе. На автомобиле стояло газовое оборудование. По предварительной информации, произошла утечка газа из баллона.

«В результате воспламенения воздушно-газовой смеси произошёл взрыв, затем рухнула плита перекрытия и начался пожар. Из-под завала были извлечены двое мужчин. 32-летний миассец погиб, другой был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, — рассказывает Алексей Давыдов.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении дела о причинении смерти по неосторожности.

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