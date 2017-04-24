Житель Миасса погиб в гараже из-за взрыва газового баллона, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» старший следователь СО по Миассу Алексей Давыдов.

Вчера, 23 апреля, в Миассе двое мужчин ремонтировали «ГАЗель» в гаражном боксе. На автомобиле стояло газовое оборудование. По предварительной информации, произошла утечка газа из баллона.

«В результате воспламенения воздушно-газовой смеси произошёл взрыв, затем рухнула плита перекрытия и начался пожар. Из-под завала были извлечены двое мужчин. 32-летний миассец погиб, другой был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, — рассказывает Алексей Давыдов.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении дела о причинении смерти по неосторожности.