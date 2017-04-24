В Сызрани произошла подвижка грунта в штольне

Днем 23 апреля поступило сообщение о подвижке грунта и обрушение тыльной стороны штольни расположенной по адресу: н.п. Новокашпирский, г. о. Сызрань, сообщает облМЧС.

К месту происшествия были направлены:

Оперативная группа ФГКУ «7 отряд ФПС по Самарской области, в составе 3 человека, 1 ед. техники.

Оперативная группа администрации г. о. Сызрань, в составе 2 человека, 1 ед. техники.

По прибытии установлено, что произошла подвижка грунта, в результате чего были повреждены металлоконструкции над главным входом в штольню и завал входа.

К ликвидации привлечено 10 человек и 4 единицы техники, из них от МЧС 3 человека личного состава и 1 единица техники.

На 24 апреля запланирована работа комиссии Ростехнадзора по установлению причин произошедшего и возможность дальнейшей эксплуатации штольни.