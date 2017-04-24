В Омской области чиновники опубликовали персональные данные несовершеннолетней невесты

Прокуратура Москаленского района во время проверки обнаружила на официальном сайте Элитовского сельского поселения данные, которые нельзя публиковать в открытом доступе. Администрация разместила постановление, разрешающее вступить в брак несовершеннолетней девушке. В документе были указаны персональные данные юной невесты. Закон запрещает разглашать сведения о несовершеннолетних, которые получали разрешение на вступление в брак.

Как сообщает прокуратура Омской области, виновное должностное лицо уже установлено. После вмешательства районного прокурора было возбуждено административное дело о разглашении закрытой информации лицом, которое по службе получило к ней доступ. Мировой судья наказал виновника штрафом на сумму 4000 рублей.