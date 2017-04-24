В Омской области чиновники опубликовали персональные данные несовершеннолетней невесты
За разглашение закрытой информации виновника оштрафовали по административной статье на 4000 рублей.
За разглашение закрытой информации виновника оштрафовали по административной статье на 4000 рублей.
Прокуратура Москаленского района во время проверки обнаружила на официальном сайте Элитовского сельского поселения данные, которые нельзя публиковать в открытом доступе. Администрация разместила постановление, разрешающее вступить в брак несовершеннолетней девушке. В документе были указаны персональные данные юной невесты. Закон запрещает разглашать сведения о несовершеннолетних, которые получали разрешение на вступление в брак.
Как сообщает прокуратура Омской области, виновное должностное лицо уже установлено. После вмешательства районного прокурора было возбуждено административное дело о разглашении закрытой информации лицом, которое по службе получило к ней доступ. Мировой судья наказал виновника штрафом на сумму 4000 рублей.