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10:42 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Сутки в зоне АТО: Украина понесла тяжелые потери

Совершено 34 обстрела позиций сил АТО за сутки, один украинский военнослужащий погиб, двое ранены.

Источник: Telegraf.com.ua

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования совершили 34 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых, погиб 1 украинский военнослужащий, а 2 — получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и пулеметов обстреливали Троицкое, из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и пулеметов — Авдеевку, из минометов калибра 82 мм и гранатометов — Пески, Луганское, Новоселовку Вторую, из гранатометов и пулеметов — Невельское и шахту «Бутовка», из стрелкового оружия — Зайцево, из вооружения БМП — Луганское.

Кроме того, в районе Авдеевки зафиксирована активность вражеских снайперов.

«На Приморском направлении, огнем минометов калибра 82-мм и противотанковых гранатометов противник накрывал наши позиции рядом с Тарамчуком и Марьинкой. Вооружение БТР, автоматические гранатометы и пулеметы больших калибров враг применил вблизи Гнутово, а стрелковое оружие рядом с Широкино. Морских пехотинцев под Водяным и Павлополем обстреливали вражеские снайперы», — говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в Фейсбук.

На Луганском направлении обстреливали Новозвановку из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Станицу Луганскую — из вооружения БМП и гранатометов, Новоалександровку — из вооружения БТР и автоматических гранатометов, Валуйское — из гранатометов и стрелкового оружия.

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