Сутки в зоне АТО: Украина понесла тяжелые потери
Совершено 34 обстрела позиций сил АТО за сутки, один украинский военнослужащий погиб, двое ранены.
Совершено 34 обстрела позиций сил АТО за сутки, один украинский военнослужащий погиб, двое ранены.
За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования совершили 34 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых, погиб 1 украинский военнослужащий, а 2 — получили ранения, сообщает
На Донецком направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и пулеметов обстреливали Троицкое, из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и пулеметов — Авдеевку, из минометов калибра 82 мм и гранатометов — Пески, Луганское, Новоселовку Вторую, из гранатометов и пулеметов — Невельское и шахту «Бутовка», из стрелкового оружия — Зайцево, из вооружения БМП — Луганское.
Кроме того, в районе Авдеевки зафиксирована активность вражеских снайперов.
«На Приморском направлении, огнем минометов калибра 82-мм и противотанковых гранатометов противник накрывал наши позиции рядом с Тарамчуком и Марьинкой. Вооружение БТР, автоматические гранатометы и пулеметы больших калибров враг применил вблизи Гнутово, а стрелковое оружие рядом с Широкино. Морских пехотинцев под Водяным и Павлополем обстреливали вражеские снайперы», — говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в Фейсбук.
На Луганском направлении обстреливали Новозвановку из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Станицу Луганскую — из вооружения БМП и гранатометов, Новоалександровку — из вооружения БТР и автоматических гранатометов, Валуйское — из гранатометов и стрелкового оружия.