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09:11 (мск), источник: "Российская газета"

В Сибири дебошир разгромил пункт полиции и пытался задушить участковую

Житель города Бердска, расположенного под Новосибирском, устроил погром в местном пункте полиции и напал на сотрудницу правоохранительных органов, пытаясь ее задушить.

Как рассказала «РГ» представитель пресс-службы областного ГУ МВД Наталья Суковатова, женщина собственноручно «скрутила» буяна, применив боевые приемы борьбы.

В Следственном управлении СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, находящегося при исполнении. Как уточнил старший помощник руководителя ведомства Алексей Максименко, 24-летний бердчанин был в состоянии алкогольного опьянения.

Придя поздним пятничным вечером в общежитие, расположенное на улице Карла Маркса, молодой человек начал бить окна. Услышав шум, из полицейского пункта, находящегося в этом же здании, вышла 49-летняя сотрудница правоохранительных органов, замещавшая участкового. Однако ее требования прекратить безобразия только раззадорили хулигана.

Забежав в пункт полиции, он стал переворачивать и ломать мебель, а затем схватил женщину за шею и начал душить. Но в рукопашном бою леди в погонах оказалась сильнее: ловким приемом она пресекла посягательства, а затем вызвала по рации подкрепление. На зов примчались сотрудники ППС, которым оставалось только оформить задержание.

В рамках уголовного дела нападавшему предъявлено обвинение, по решению суда он заключен под стражу. Парень признал вину в совершении преступления, объяснив неадекватное поведение действием алкоголя. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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