На дороге в Каштак автомобилистка врезалась в дерево
В Челябинске на дороге в Каштак автомобилистка врезалась в дерево. По сообщением очевидцев, женщину госпитализировали в больницу.
В Челябинске на дороге в Каштак автомобилистка врезалась в дерево. По сообщением очевидцев, женщину госпитализировали в больницу.
Авария произошла накануне, 23 апреля. Фотографии с места аварии появились в группе Подслушано ЧМЗ (Official).
«Женщину, которая была за рулем, увезли откачивать. Что с ней, неизвестно», — пишет автор снимка.
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