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09:12 (мск), источник: Uralpress.ru

На дороге в Каштак автомобилистка врезалась в дерево

В Челябинске на дороге в Каштак автомобилистка врезалась в дерево. По сообщением очевидцев, женщину госпитализировали в больницу.

Авария произошла накануне, 23 апреля. Фотографии с места аварии появились в группе Подслушано ЧМЗ (Official).

«Женщину, которая была за рулем, увезли откачивать. Что с ней, неизвестно», — пишет автор снимка.

В пресс-службе ГИБДД Челябинска корреспонденту «Урал-пресс-информ» пояснили, что информация о данной аварии к ним не поступала. Вероятно, автомобилистка не получила серьезных травм.

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