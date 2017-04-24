Родителей утонувшей девочки в Кунгуре привлекут к уголовной ответственности

Напомним, две девочки трёх и четырёх лет играли на мостике у берега реки Ирень 22 апреля днём. Во время игры одна из них поскользнулась и упала в воду. В связи с тем, что дети были оставлены без помощи взрослых и лишены возможности принять меры к самосохранению вследствие своего возраста и беспомощности, упавшую в воду потерпевшую спасти не удалось. Четырёхлетняя девочка, испугавшись, убежала домой и сообщила о случившемся родителям.

В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий тело ребенка было обнаружено неподалёку от места происшествия.