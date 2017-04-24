В Омске женщина из-за ревности покончила с собой

«Девушка совершила суицид практически на глазах сестры своего сожителя, которого в данное время не было дома. Свидетельница сообщила, что погибшая подозревала мужа в супружеской неверности, из-за чего уже предпринимала попытки покончить с собой», — сообщили в пресс-службе СУСК России по Омской области.

Данные свидетельства проверяются. Также следствием отрабатываются и другие версии.