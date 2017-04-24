В Омске женщина из-за ревности покончила с собой
Вчера, 23 апреля, прохожие омичи нашли на улице Маргелова труп молодой девушки. 22-летняя местная жительница покончила с собой, выпрыгнув из окна на 5 этаже.
Вчера, 23 апреля, прохожие омичи нашли на улице Маргелова труп молодой девушки. 22-летняя местная жительница покончила с собой, выпрыгнув из окна на 5 этаже.
«Девушка совершила суицид практически на глазах сестры своего сожителя, которого в данное время не было дома. Свидетельница сообщила, что погибшая подозревала мужа в супружеской неверности,
Данные свидетельства проверяются. Также следствием отрабатываются и другие версии.