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09:12 (мск), источник: АиФ Самара

На кладбище Чапаевска полицейские обнаружили почти килограмм героина

Прятала наркотики на кладбище Чапаевска жительница Новокуйбышевска.

В ходе расследования уголовного, возбужденного в отношении ранее судимой жительницы Новокуйбышевска, у которой полицейские обнаружили более четырёх килограммов героина, оперативники изъяли ещё около одного килограмма того же наркотика, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Первая партия наркотика была изъята у 40-летней женщины 24 февраля, после чего в отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации. Жительницу Новокуйбышевска арестовали, свою вину она признала и заключила досудебное соглашение со следствием.

Расследуя уголовное дело, полицейские выяснили, что женщина может хранить крупную партию наркотиков, предназначавшуюся для продажи. На днях оперативники УНК ГУ МВД России по Самарской области вместе с коллегами из Отдела МВД России по Волжскому району на городском кладбище Чапаевска изъяли пакет, в котором находилось порошкообразное вещество. Проведенное исследование установило, что это героин массой 900,72 грамма.

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается.

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