Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Ткачев назвал «ударом в спину» решение Турции
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Месси принес «Барселоне» победу над «Реалом»
Сборная России по хоккею впервые за 6 лет выиграла медали на ЮЧМ
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Украинцев из народа-победителя превращают в предателей – эксперт
Порошенко раскрыл план победы Украины над Россией
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
22Цвет нации
14«Дарю тебе звезду»
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
09:22 (мск), источник: dostup1.ru

Разлившаяся река перекрыла границу с Казахстаном в Челябинской области

Автомобильный пункт пропуска в Брединском районе временно не работает.

Пересечение границы с Казахстаном из Брединского района (Челябинская область) временно затруднено из-за разлива реки — следование как пешком, так и на машине, опасно для жизни, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ по региону.

«Разлилась река Берсуат, протекающая между сопредельными пунктами пропуска Мариинский (Брединский район) и Желкуар (Житикаринский район, Республика Казахстан). Потоком воды размыто дорожное покрытие, ширина реки между пунктами пропуска достигает 100 метров, глубина — до метра, скорость течения — до 2 м/с. Следование в пешем порядке и автомобильным транспортом опасно для жизни», — говорится в сообщении.

Рекомендуется выбрать иные маршруты следования через государственную границу. На участке Погрануправления ФСБ России по Челябинской области, в штатном режиме функционируют два автомобильных пункта пропуска — двусторонний пункт пропуска Николаевка (Варненский район) и многосторонний пункт пропуска Бугристое (Троицкий район).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Более 3,4 тыс. залпов салюта украсят небо Челябинска в День Великой Победы
Опубликованы итоги первого тура выборов президента Франции
США призвали РФ помочь расследовать гибель сотрудника ОБСЕ
Минобороны РФ опубликовало редкие фото времен ВОВ
Тиллерсон обсудил с Порошенко антироссийские санкции
Турция продлила срок безвизового пребывания для граждан России
СМИ: КНДР готовится скоро провести новое ядерное испытание
Голосование на выборах в 2018 году может быть электронным
Спорт
Месси принес «Барселоне» победу над «Реалом» В сумасшедшем матче каталонцы одолели мадридский клуб и догнали его в чемпионате Испании
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь