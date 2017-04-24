Разлившаяся река перекрыла границу с Казахстаном в Челябинской области
Автомобильный пункт пропуска в Брединском районе временно не работает.
Автомобильный пункт пропуска в Брединском районе временно не работает.
Пересечение границы с Казахстаном из Брединского района (Челябинская область) временно затруднено
«Разлилась река Берсуат, протекающая между сопредельными пунктами пропуска Мариинский (Брединский район) и Желкуар (Житикаринский район, Республика Казахстан). Потоком воды размыто дорожное покрытие, ширина реки между пунктами пропуска достигает 100 метров, глубина — до метра, скорость течения — до 2 м/с. Следование в пешем порядке и автомобильным транспортом опасно для жизни», — говорится в сообщении.
Рекомендуется выбрать иные маршруты следования через государственную границу. На участке Погрануправления ФСБ России по Челябинской области, в штатном режиме функционируют два автомобильных пункта пропуска — двусторонний пункт пропуска Николаевка (Варненский район) и многосторонний пункт пропуска Бугристое (Троицкий район).