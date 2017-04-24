Пострадавшего под Пластом горняка перевезли в Челябинск

Здоровьем пострадавшего в шахте «Центральная» под Пластом занимаются челябинские врачи.

Накануне, 23 апреля, его доставили в областную больницу из районной, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Стал известен характер полученных им травм.

«У уроженца Коркино 1989 года рождения — переломы двух ребер и малой берцовой кости. Самое опасное в его диагнозе — синдром длительного сдавливания, который грозит серьезными осложнениями для почек (краш-синдром)», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Напомним, ЧП произошло вчера: в шахте обвалилась порода. Из 166 человек, находившихся там, пострадал один человек, двое погибли. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи, возбуждено уголовное дело. Устанавливать причины случившегося также будет госкомиссия Ростехнадзора.