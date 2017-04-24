В Прикамье двое грабителей напали на пенсионерку

Вскоре полицейские нашли подозреваемых — мужчину 1985 года рождения и девушку 1996 года рождения. Они были задержаны и доставлены в отделение. Выяснилось, что к преступлению пара тщательно подготовилась.

Оба они живут в Лысьве, нигде не работают и имеют судимости. Девушка выбрала жертву еще в продуктовом магазине, а потом проследила за ней до подъезда. Мужчина постоянно был неподалеку, чтобы в любой момент помочь в грабеже. В подъезд подозреваемая завела с пенсионеркой разговор, потом начала вырывать из ее рук сумку. Когда женщина оказала сопротивление, появился соучастник девушки и довел преступление до конца.

По факту грабежа, совершенного группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.