В Уфе здание вуза проверяют на наличие опасного предмета

УФА, 24 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе утром 24 апреля из здания Башкирского государственного аграрного университета, расположенного на улице 50 лет Октября, эвакуировали студентов, преподавателей и сотрудников. Как стало известно агентству «Башинформ» из собственных источников, полиция проверяет сообщение о подозрительном предмете в здании университета.

По словам очевидца, на улице около вуза была толпа студентов. В здание сейчас никого не пускают. На месте находятся сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи. Бойцы с двумя собаками заходили в помещение, но через 10−15 минут вышли. Подробности случившегося уточняются.