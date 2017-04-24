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09:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии нашли пропавшего Рушана Загидуллина

25-летнего парня обнаружили мертвым.

В Башкирии нашли тело пропавшего еще в январе 25-летнего таксиста Рушана Загидуллина.

Останки молодого парня обнаружили 21 апреля вблизи поселка Жилино. Страшную находку нашли местные дачники.

Напомним, что Рушана искали больше четырех месяцев, а его автомобиль нашли брошенным в Чишминском районе республики. У молодого человека осталась жена на девятом месяце беременности.

— Сейчас следователи выясняют все обстоятельства. Тело нам пока не отдали. Никаких предварительных версий нет. Но мне кажется, что Рушан мог взять клиента «с улицы», без звонка оператору — такое иногда случается, — рассказала супруга погибшего Алена.

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