В Волжском из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали жильцов
Накануне, 23 апреля, в городе Волжском Волгоградской области в девятиэтажном доме горела двухкомнатная квартира.
Накануне, 23 апреля, в городе Волжском Волгоградской области в девятиэтажном доме горела двухкомнатная квартира.
Как рассказали ВДТВ в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера поздним вечером в 22:38.
Прибывшие на улицу Мира пожарные расчеты 32-й
В результате пожара никто не пострадал. Предполагаемая причина случившегося — неосторожное обращение с огнем.