В Волжском из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали жильцов

Как рассказали ВДТВ в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера поздним вечером в 22:38.

Прибывшие на улицу Мира пожарные расчеты 32-й пожарно-спасательной части тушили возгорание на площади 7 квадратных метров. Воизбежани жертв были эвакуированы 9 человек. Полностью ликвидировать огонь удалось уже к 22:56.

В результате пожара никто не пострадал. Предполагаемая причина случившегося — неосторожное обращение с огнем.