В Киеве обокрали могилу поэтессы Леси Украинки
КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Могилу выдающейся украинской поэтессы Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве обокрали неизвестные, сообщается на сайте телеканала «Эспрессо».
КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Могилу выдающейся украинской поэтессы Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве обокрали неизвестные, сообщается на сайте телеканала «Эспрессо».
КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Могилу выдающейся украинской поэтессы Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве обокрали неизвестные, сообщается на сайте телеканала «Эспрессо».
«Вандалы похитили бронзовые элементы с памятника Леси Украинки. На месте происшествия работает
Могила поэтессы Леси Украинки — памятник истории национального значения. В 1939 году на могиле был установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте.
Леся Украинка (настоящее имя — Лариса Петровна Косач-Квитка) родилась 25 февраля 1871 в городе