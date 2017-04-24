В Киеве обокрали могилу поэтессы Леси Украинки

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Могилу выдающейся украинской поэтессы Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве обокрали неизвестные, сообщается на сайте телеканала «Эспрессо».

«Вандалы похитили бронзовые элементы с памятника Леси Украинки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

Могила поэтессы Леси Украинки — памятник истории национального значения. В 1939 году на могиле был установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте.