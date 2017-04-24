Причиной пожара на пилораме в Свердловской области стало замыкание проводки
В результате ЧП погибли три человека.
В результате ЧП погибли три человека.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Замыкание электропроводки стало причиной пожара на пилораме в Свердловской области, в котором погибли три человека. Об этом сообщили в
«По предварительным данным, в подсобном помещении на территории пилорамы в поселке Октябрьский Свердловской области произошло возгорание
Ранее сообщалось, что трое рабочих погибли в пожаре на пилораме в Свердловской области. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Следователи проводят проверку по данному факту.