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10:10 (мск), источник: ТАСС

Причиной пожара на пилораме в Свердловской области стало замыкание проводки

В результате ЧП погибли три человека.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Замыкание электропроводки стало причиной пожара на пилораме в Свердловской области, в котором погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«По предварительным данным, в подсобном помещении на территории пилорамы в поселке Октябрьский Свердловской области произошло возгорание из-за замыкания электропроводки. При разборе пожара сотрудниками МЧС обнаружено три неустановленных мужских трупа. На месте работает следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД России “Сысертский”, представители территориального подразделения Следственного комитета. Устанавливаются обстоятельства трагедии», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что трое рабочих погибли в пожаре на пилораме в Свердловской области. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Следователи проводят проверку по данному факту.

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