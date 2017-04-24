За выходные в лесах Иркутской области потушили 11 пожаров

В лесах Иркутской области 22 и 23 апреля 2017 году было обнаружено 11 пожаров, все они были ликвидированы. Как 24 апреля сообщила пресс-служба регионального правительства, по три пожара действовало в Братском, Тулунском и Заларинском районах. В Иркутском и Зиминском районах ликвидировано по одному пожару. Общая площадь возгораний составила 69,8 га покрытой лесом территории и 37 нелесных гектаров. Всего за два дня в борьбе с лесными пожарами было задействовано 83 человека и 25 единиц техники.

По данным на 13:00 24 апреля, на землях лесного фонда в Иркутской области зарегистрировано четыре возгорания. Одно из них в Чунском районе ликвидировано на площади двух гектаров. Еще один очаг на площади 13 га, покрытых лесом, и 20 нелесных гектаров локализован в Тулунском районе. Ведется локализация двух пожаров. В Братском районе на возгорании в пять гектаров работает 11 сотрудников пожарно-химической станции и пять единиц техники, в том числе бульдозер. В Балаганском районе действует очаг на площади в один гектар, покрытый лесом, и два нелесных гектара. Там на борьбу с огнем направлены шесть человек и четыре единицы техники.