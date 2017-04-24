За выходные в лесах Иркутской области потушили 11 пожаров
В Иркутской области продолжают бороться с лесными пожарами.
В Иркутской области продолжают бороться с лесными пожарами.
В лесах Иркутской области 22 и 23 апреля 2017 году было обнаружено 11 пожаров, все они были ликвидированы. Как 24 апреля сообщила
По данным на 13:00 24 апреля, на землях лесного фонда в Иркутской области зарегистрировано четыре возгорания. Одно из них в Чунском районе ликвидировано на площади двух гектаров. Еще один очаг на площади 13 га, покрытых лесом, и 20 нелесных гектаров локализован в Тулунском районе. Ведется локализация двух пожаров. В Братском районе на возгорании в пять гектаров работает 11 сотрудников