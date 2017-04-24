Золотодобывающая компания выплатит 1 млн рублей семьям челябинских горняков, погибших под завалами в шахте

«Мы заинтересованы, чтобы расследование прошло объективно, и были выяснены все обстоятельства несчастного случая. Помощь семьям погибших будет оказана. Предприятие АО “ЮГК” выплатит компенсацию семья погибших в размере 1 млн рублей и другие выплаты, предусмотренные российским законодательством», — говорится в сообщении со ссылкой на управляющего директора АО «ЮГК» Романа Бергера.

Обрушение на шахте «Центральная» ЮГК произошло в воскресенье утром на глубине 700 метров. Под землей на момент обрушения находилось 166 человек, двое из них погибли, один пострадал, он был госпитализирован с травмами нижних конечностей.

По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

ЮГК создана на базе ЗАО «Южуралзолото» в рамках его реструктуризации. Контролирующим акционером с долей, близкой к 100%, является глава совета директоров компании Константин Струков (через Ugold Limited). Активы ЮГК включают месторождения в Челябинской области (Кочкарское, Светлинское, Березняковское, Западный и Южный Курасан), Забайкальском крае («Дарасунский рудник»), Красноярском крае («Прииск Дражный») и республике Хакасия («Коммунаровский рудник»). В 2015 году ЮГК также стала владельцем 100% ООО «Соврудник» (Красноярский край). Кроме того, в последние два года ЮГК через аффилированные юрлица, в частности, ООО «МелТЭК», активно скупает угледобывающие активы в Кемеровской области.