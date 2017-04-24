В Самаре при маневровых работах с рельс сошел грузовой вагон

Как пояснил представитель прокуратуры, в 19:30 на станции «Блокпост» на 1114 км КбшЖД на вставке № 5 «Южный ход» тепловозом ЧМЭ-3 № 4054 при проведении маневровых работ грузом из техвагонов на скорости 2−3 км/ч произошел сход одного вагона двумя колесными парами на стрелочном переводе № 12 6 подъездного пути «Самараиранснефть-Терминал».

В 00:00 вагон подняли. На место происшествия выехали представители Куйбышевской транспортной прокуратуры, СК РФ, полиции и Госжелдорнадзора.

По данным прокуратуры, в результате схода вагона жертв нет, течи груза не обнаружено, задержек поездов не допущено. Причины происшествия устанавливаются.