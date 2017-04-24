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11:49 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

На бригаду скорой помощи напали в Ангарске

Врач и водитель получили различные травмы.

Источник: IrkutskMedia.ru

Родственники пациента напали на бригаду скорой медицинской помощи в Ангарске сегодня ночью, 24 апреля. Врач и водитель получили черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и были госпитализированы, рассказал главный врач больницы скорой медицинской помощи Ангарска Борис Басманов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Сегодня ночью при обслуживании вызова пациента пришлось доставить в медсанчасть № 28, где сопровождающие родственника лица устроили конфликтную ситуацию. В результате чего врач скорой помощи и водитель скорой помощи получили достаточно серьезные повреждения. Они доставлены в отделение нейрохирургии. Машина также получила незначительные повреждения: разбито зеркало заднего вида, — рассказал Борис Басманов.

В причинах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов. Предполагаемых налетчиков задержали.

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