На бригаду скорой помощи напали в Ангарске

Родственники пациента напали на бригаду скорой медицинской помощи в Ангарске сегодня ночью, 24 апреля. Врач и водитель получили черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и были госпитализированы, рассказал главный врач больницы скорой медицинской помощи Ангарска Борис Басманов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Сегодня ночью при обслуживании вызова пациента пришлось доставить в медсанчасть № 28, где сопровождающие родственника лица устроили конфликтную ситуацию. В результате чего врач скорой помощи и водитель скорой помощи получили достаточно серьезные повреждения. Они доставлены в отделение нейрохирургии. Машина также получила незначительные повреждения: разбито зеркало заднего вида, — рассказал Борис Басманов.

В причинах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов. Предполагаемых налетчиков задержали.