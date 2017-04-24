На бригаду скорой помощи напали в Ангарске
Врач и водитель получили различные травмы.
Врач и водитель получили различные травмы.
Родственники пациента напали на бригаду скорой медицинской помощи в Ангарске сегодня ночью, 24 апреля. Врач и водитель получили
— Сегодня ночью при обслуживании вызова пациента пришлось доставить в медсанчасть № 28, где сопровождающие родственника лица устроили конфликтную ситуацию. В результате чего врач скорой помощи и водитель скорой помощи получили достаточно серьезные повреждения. Они доставлены в отделение нейрохирургии. Машина также получила незначительные повреждения: разбито зеркало заднего вида, — рассказал Борис Басманов.
В причинах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов. Предполагаемых налетчиков задержали.