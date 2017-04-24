В челябинском МУП «Горэкоцентр» идут обыски по делу о хищении 300 млн

Сотрудники полиции утром в понедельник, 24 апреля, нагрянули с обыскам в МУП «Городской экологический центр» на улице Переселенческий пункт, 26. По данным источника «АиФ-Челябинск» в правоохранительных органах, речь идет об уголовном деле по факту хищения более 300 млн рублей, выделяемых на рекультивацию незаконно действующей городской свалки в металлургическом районе.

Уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) возбуждено пока по факту хищения бюджетных средств неустановленными лицами из числа руководства предприятия.

«Такая схема, по данным силовиков, стала возможна благодаря коррупционным и родственным связям руководства МУП с бывшим министром радиационной и экологической безопасности Александром Галичиным, который до 2010 года сам возглавлял данный МУП», — рассказал источник сайта.

Кроме того, полиция проверяет информацию и о совершении руководством предприятия экологических преступлений, в частности, в бездействии, влияющем на загрязнение окружающей среды.

Официально информацию о возбуждении уголовного дела правоохранительные органы пока не комментируют. В МУП «Горэкоцентр» сотрудники не берут трубки ни по одному из указанных на сайте телефонов. В пресс-службе администрации Челябинска подтвердили, что в МУПе в настоящее время действительно находятся сотрудники ОБЭП. Другая информация пока не известна.

Напомним, на прошлой неделе УФАС признал законным торги на заключение контракта по рекультивации городской свалки. Победителем признано ООО «ДонПроект» (Ростов-на-Дону) с предложением выполнить работы за 21 млн рублей.