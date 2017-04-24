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10:19 (мск), источник: АиФ Крым

Ужасное ДТП в Крыму: погибли двое, пострадали пятеро

По предварительным данным пресс-службы крымского управления ГИБДД среди погибших — ребенок семи лет.

В Крыму произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, среди которых ребенок, и пятеро пострадали, передает пресс-служба крымского управления ГИБДД. Авария произошла на трассе «Симферополь-Евпатория».

«Автомобиль Volkswagen Polo в силу скользкости дороги занесло, развернуло на 190 градусов, и Volkswagen Transporter ударил его в заднюю часть. От удара два человека вылетело и погибло», — пояснили в сообщении.

Уточним, что в микроавтобусе находилось четыре человека, которые были доставлены в больницу. В легковушке ехали трое.

«Водитель Volkswagen Polo доставлен в больницу, а два пассажира погибли, один из них ребенок семи лет, по предварительным данным», — отметила пресс-служба.

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