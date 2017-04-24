Ужасное ДТП в Крыму: погибли двое, пострадали пятеро

В Крыму произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, среди которых ребенок, и пятеро пострадали, передает пресс-служба крымского управления ГИБДД. Авария произошла на трассе «Симферополь-Евпатория».

«Автомобиль Volkswagen Polo в силу скользкости дороги занесло, развернуло на 190 градусов, и Volkswagen Transporter ударил его в заднюю часть. От удара два человека вылетело и погибло», — пояснили в сообщении.