Ужасное ДТП в Крыму: погибли двое, пострадали пятеро
По предварительным данным
По предварительным данным
В Крыму произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, среди которых ребенок, и пятеро пострадали, передает
«Автомобиль Volkswagen Polo в силу скользкости дороги занесло, развернуло на 190 градусов, и Volkswagen Transporter ударил его в заднюю часть. От удара два человека вылетело и погибло», — пояснили в сообщении.
Уточним, что в микроавтобусе находилось четыре человека, которые были доставлены в больницу. В легковушке ехали трое.
«Водитель Volkswagen Polo доставлен в больницу, а два пассажира погибли, один из них ребенок семи лет, по предварительным данным», — отметила