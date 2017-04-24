В Рамонском районе украли колеса с 2 автомобилей

С двух легковых автомобилей «ВАЗ-2106» и «ВАЗ-2104» сняли колеса возле многоквартирных домов № 1 и № 1а в спальном микрорайоне села Березово Рамонского района в понедельник, 24 апреля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» собственные источники.

Пропажу обнаружил владелец автомобиля «ВАЗ-2106» в 7:00 понедельника. Мужчина позвонил в полицию. Свою машину без колес обнаружил также хозяин «ВАЗ-2104».

На место происшествия выехала оперативная группа Рамонского ОМВД. Пострадавшие рассказали, что на машинах была хорошая резина, на дорогих литых дисках.

Полицейские пояснили, что краж колес автомобилей на территории микрорайона не было в течение нескольких месяцев.