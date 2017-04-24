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12:45 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

СК начал проверку по факту смерти мужчины возле станции МЖД «Выхино»

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в районе платформы «Выхино» Рязанского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Источник: Агентство «Москва»

«Вечером 23 апреля неизвестный мужчина в возрасте около 40 лет шел вдоль путей по перегону станций Перово-Люберцы Рязанского направления МЖД и в 300 м от станции “Выхино” был травмирован проходившим по перегону электропоездом сообщением Москва-Голутвин. От полученных травм он скончался на месте происшествия», — говорится в материале.

По факту случившегося следователи проводят проверку, выясняются все обстоятельства и причины случившегося. По итогам будет принято процессуальное решение.

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