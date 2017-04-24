СК начал проверку по факту смерти мужчины возле станции МЖД «Выхино»

«Вечером 23 апреля неизвестный мужчина в возрасте около 40 лет шел вдоль путей по перегону станций Перово-Люберцы Рязанского направления МЖД и в 300 м от станции “Выхино” был травмирован проходившим по перегону электропоездом сообщением Москва-Голутвин. От полученных травм он скончался на месте происшествия», — говорится в материале.

По факту случившегося следователи проводят проверку, выясняются все обстоятельства и причины случившегося. По итогам будет принято процессуальное решение.