СК начал проверку по факту смерти мужчины возле станции МЖД «Выхино»
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в районе платформы «Выхино» Рязанского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в районе платформы «Выхино» Рязанского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила
«Вечером 23 апреля неизвестный мужчина в возрасте около 40 лет шел вдоль путей по перегону станций
По факту случившегося следователи проводят проверку, выясняются все обстоятельства и причины случившегося. По итогам будет принято процессуальное решение.