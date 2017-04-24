Пьяного иркутянина задержали за рулем похищенной иномарки
В Иркутске за два часа обнаружили угнанную иномарку.
В Иркутске за два часа обнаружили угнанную иномарку.
В Иркутске задержали пьяного мужчину за рулем похищенной иномарки. Как 24 апреля 2017 года сообщила
В отдел полиции доставили 20-летнего иркутянина. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, молодой человек по время застолья в компании знакомых похитил у одного из них ключи зажигания и воспользовался машиной.
За нарушение правил дорожного движения его поместили в спецприемник. В настоящее время по факту хищения решается вопрос о возбуждении уголовного дела.