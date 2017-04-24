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11:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пьяного иркутянина задержали за рулем похищенной иномарки

В Иркутске за два часа обнаружили угнанную иномарку.

В Иркутске задержали пьяного мужчину за рулем похищенной иномарки. Как 24 апреля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, вечером 22 апреля во время патрулирования на улице Тимирязева инспекторы ДПС заметили автомобиль «Хонда Эдикс», числившийся в угоне. Полицейские попытались остановить машину, но водитель иномарки не отреагировал. После непродолжительного преследования автомобиль правонарушителя был блокирован.

В отдел полиции доставили 20-летнего иркутянина. По результатам медицинского освидетельствования установлено, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, молодой человек по время застолья в компании знакомых похитил у одного из них ключи зажигания и воспользовался машиной.

За нарушение правил дорожного движения его поместили в спецприемник. В настоящее время по факту хищения решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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