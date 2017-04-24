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10:41 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Урюпинском районе

23 апреля на автодороге «Урюпинск — Дубовский — Алексеевская» в Урюпинском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщили ВДТВ в ГУ МВД России по региону, при опрокидывании автомобиля «Лада Приора» в кювет на месте скончался 24-летний мужчина.

Сообщается, что в момент аварии, которая произошла в 16:35 на 3 километре автодороги со стороны хутора Дубовский в направлении к хутору Петровскому, погибший находился за рулем.

Установлено, что мужчина управлял машиной, будучи лишенным водительских прав.

В результате ДТП с травмами в больницу доставлен 43-летний пассажир «Лады».

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