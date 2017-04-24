Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Урюпинском районе

Как сообщили ВДТВ в ГУ МВД России по региону, при опрокидывании автомобиля «Лада Приора» в кювет на месте скончался 24-летний мужчина.

Сообщается, что в момент аварии, которая произошла в 16:35 на 3 километре автодороги со стороны хутора Дубовский в направлении к хутору Петровскому, погибший находился за рулем.

Установлено, что мужчина управлял машиной, будучи лишенным водительских прав.

В результате ДТП с травмами в больницу доставлен 43-летний пассажир «Лады».