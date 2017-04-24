Автовоз с двумя машинами сгорел в Дзержинске

Об этом сообщает МЧС по Нижегородской области. Инцидент произошел около 8 часов утра. На автовозе располагались две «легковушки», которые также сгорели. Для ликвидации последствий пожара привлекались 14 спасателей и 3 единицы техники. Площадь пожара составил 10 кв.м. Причину пожара устанавливают специалисты.

