Минприроды объяснило появление мертвой рыбы в омских озерах

Специалисты объяснили, что большинство озер Омской области являются мелководными, а потому для них характерен мор рыбы зимой, поскольку слой воды с растворенным кислородом в них составляет лишь 0,5−1,5 метра, остальную же часть представляет замерзший лед.

Напомним, в интернете стали появляться снимки из разных районов области с мертвой рыбой в водоемах и рядом с ними. Такие случаи были замечены на озерах в Москаленском и Кормиловском районах.

«Чем суровее зима и больше слой льда, тем меньше шансов у рыб успешно пройти зимовку», — отмечают в пресс-службе минприроды.

Более того, при перемешивании подледной воды с илом кислород расходуется быстро и полностью и приводит к тотальному замору. Для спасения рыбы в таком случае стоит не тревожить дно зимой, бурить лунки во льду для выхода углекислого газа и проводить работы в летний период — бороться с иловыми отложениями и выкашивать водную растительность.

Всего в Омской области 153 водоема, для которых характерны заморы рыбы. Для некоторых из них заморы рыбы происходят раз в 4−8 лет, после чего на замену вымершей рыбе водоемы наполняются другими ценными породами — карпами, щуками и судаками.