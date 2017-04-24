В Башкирии скончался работник, пострадавший при взрыве на шахте
УФА, 24 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане, в больнице города Сибая скончался работник, пострадавший при взрыве на шахте Сибайского филиала ОАО «Учалинский
УФА, 24 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане, в больнице города Сибая скончался работник, пострадавший при взрыве на шахте Сибайского филиала ОАО «Учалинский
Как сообщало агентство «Башинформ», на шахте при закладке взрывчатого материала в новый забой произошел хлопок. Взрывчатое вещество сдетонировало до того, как рабочие успели покинуть опасное место.
Ранее сотрудник комбината информировал, что предприятие окажет помощь семьям жертв взрыва на шахте.
Республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».