В Севастополе на пожаре спасли 10 человек и пять кошек

Как сообщили в МЧС России по Севастополю, возгорание произошло на третьем этаже многоквартирного жилого дома по ул. Бориса Михайлова.

«Для того чтобы попасть в квартиру, спасатели применили специальный инструмент. В сильно задымленной комнате, рядом с тлеющим диваном, звено газодымозащитной службы обнаружило 71-летнюю хозяйку квартиры без сознания. На женщину надели специальное спасательное устройство для постоянной подачи свежего воздуха и немедленно вынесли ее на улицу, после чего передали бригаде скорой помощи», — рассказали в МЧС.

Параллельно с этим, из соседних квартир огнеборцы эвакуировали 10 человек, в том числе двоих детей. Также из квартиры, в которой произошел пожар, спасатели вынесли пять кошек.

Площадь пожара составила семь квадратных метров. От МЧС России по Севастополю было задействовано пять единиц техники и 15 человек личного состава.