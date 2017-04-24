В Уфе водитель погрузчика в суде ответит за гибель подростка под снегом

По версии следствия, днем 9 февраля 2017 года 31-летний водитель за рулем погрузчика «Амкодор» убирал снег в жилом секторе около детской площадки в поселке Тимашево Орджоникидзевского района Уфы. Снежные массы он складировал по собственному усмотрению. В результате образовалась насыпь, из-за которой водитель не мог видеть, что происходит с противоположной ее стороны.

Как сообщалось ранее, мужчина действовал небрежно. Он не убедился в отсутствии людей в зоне работ, хотя при должной осмотрительности и осторожности должен был и мог это предвидеть. Водитель вывалил из ковша снег на несовершеннолетнего, находившегося с противоположной стороны снежной насыпи. Смерть 11-летнего мальчика наступила на месте происшествия в результате асфиксии.