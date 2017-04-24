Последствия непогоды ликвидируют в Ростове
Последствия сильного дождя ликвидируют в донской столице на 24 апреля.
Последствия сильного дождя ликвидируют в донской столице на 24 апреля.
По информации из официальных источников, прошедший в ночь на 24 апреля ливень стал причиной подтопления нескольких домов по улице Шоссейной.
На 35-й линии был забит канализационный коллектор.
Большинство жалоб горожан было связано с течью кровли.
Для координации работ по ликвидации последствий непогоды во всех районах города созданы оперативные штабы.
В настоящее время коммунальные службы города занимаются очисткой решеток ливневой канализации. Аварийная бригада АО «Ростовводоканал» устранила засор канализационного коллектора.
Работы по устранению последствий непогоды продолжаются.