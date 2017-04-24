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11:09 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Последствия непогоды ликвидируют в Ростове

Последствия сильного дождя ликвидируют в донской столице на 24 апреля.

По информации из официальных источников, прошедший в ночь на 24 апреля ливень стал причиной подтопления нескольких домов по улице Шоссейной.

На 35-й линии был забит канализационный коллектор.

Большинство жалоб горожан было связано с течью кровли.

Для координации работ по ликвидации последствий непогоды во всех районах города созданы оперативные штабы.

В настоящее время коммунальные службы города занимаются очисткой решеток ливневой канализации. Аварийная бригада АО «Ростовводоканал» устранила засор канализационного коллектора.

Работы по устранению последствий непогоды продолжаются.

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