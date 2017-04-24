Последствия непогоды ликвидируют в Ростове

По информации из официальных источников, прошедший в ночь на 24 апреля ливень стал причиной подтопления нескольких домов по улице Шоссейной.

На 35-й линии был забит канализационный коллектор.

Большинство жалоб горожан было связано с течью кровли.

Для координации работ по ликвидации последствий непогоды во всех районах города созданы оперативные штабы.

В настоящее время коммунальные службы города занимаются очисткой решеток ливневой канализации. Аварийная бригада АО «Ростовводоканал» устранила засор канализационного коллектора.

Работы по устранению последствий непогоды продолжаются.