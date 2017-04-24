В Воронеже сбивший 14-летнюю девочку водитель скрылся с места ДТП

Автомобилист на неустановленной машине сбил 14-летнюю девочку у дома № 1 по улице Тепличная в 15:00 четверга, 20 апреля. После этого водитель скрылся с места ДТП, а ребенка с телесными повреждениями доставили в больницу, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в городском батальоне ДПС. После оказания медпомощи девочку отпустили домой.

По данным автоинспекции, водитель ехал со стороны улицы Чуйская по направлению к проспекту Патриотов. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Полицейские попросили откликнуться свидетелей аварии и сообщить имеющуюся информацию о машине или ее водителе по телефону: 269 60 36.