Напоившие 6-летнего екатеринбуржца хлоркой ответят за халатность
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту происшествия в детсаду № 72, где 6-летнего ребенка напоили дезинфицирующим раствором «ДЕО-хлор».
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Инцидент произошел 18 апреля. 6-летний мальчик попросил попить, и воспитатель налила ему воду из чайника, где оказался раствор «ДЕО-хлора», который добавила другая сотрудница. Ребенка увезли в больницу с подозрением на химический ожог, но диагноз не подтвердился.