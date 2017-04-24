Напоившие 6-летнего екатеринбуржца хлоркой ответят за халатность

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту происшествия в детсаду № 72, где 6-летнего ребенка напоили дезинфицирующим раствором «ДЕО-хлор».

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, следователи допросят воспитателей и руководство детского сада, а также родственников пострадавшего мальчика. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Виновным по статье 293 УК РФ «Халатность» грозит штраф до пятисот тысяч рублей.

Инцидент произошел 18 апреля. 6-летний мальчик попросил попить, и воспитатель налила ему воду из чайника, где оказался раствор «ДЕО-хлора», который добавила другая сотрудница. Ребенка увезли в больницу с подозрением на химический ожог, но диагноз не подтвердился.