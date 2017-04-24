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11:16 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале за три дня сотрудники Госавтоинспекции поймали две сотни пьяных водителей

В Свердловской области за три дня инспекторы Госавтоинспекции поймали более 200 пьяных водителей. Двое из них спровоцировали аварии, в которых пострадали семь человек.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в минувшие дни сотрудники дорожно-патрульной службы были ориентированы на выявление нарушений ПДД связанных с пьяным вождением. За три дня было выявлено 208 фактов, когда водители управляли транспортными средствами, находясь в нетрезвом состоянии. В Екатеринбурге и Первоуральске нетрезвые водители совершили дорожно-транспортные происшествия.

Так, в столице Урала, в ночь с субботы на воскресенье, на улице Токарей, нетрезвый водитель, управляя автомобилем «Шевроле», выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Лада». В результате ДТП водитель и три пассажира отечественного автомобиля — молодые люди в возрасте 21−25 лет получили травмы.

В Первоуральске, ранним воскресным утром, на автодороге Первоуральск — Шаля, водитель автомобиля ИЖ-2126030 — 29-летний мужчина, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил требования сотрудника полиции об остановке, сделал попытку скрыться — увеличил скорость и продолжил движение, но не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части в кювет. В результате ДТП травмы получил сам водитель и два пассажира его авто — парень и девушка 20 и 19 лет, соответственно.

Госавтоинспекция Свердловской области призывает граждан к совместной работе против пьянства за рулем: если вы располагаете информацией о том, что за рулем транспортного средства находится водитель в состоянии опьянения, просьба немедленно сообщать по телефону 102 или в дежурную часть УГИБДД Свердловской области (343)269−77−00. Оперативно информация будете передана экипажам ДПС, несущим службу в районе нахождения пьяного водителя.

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