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11:23 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Обвиняемый в коррупции экс-командир ДПС Сочи объявлен в федеральный розыск

Краснодар, 24 апреля, KrasnodarMedia. Уволенный со скандалом из органов МВД бывший командир ДПС по городу Сочи Андрей Геращенко сбежал из-под следствия и объявлен в федеральный розыск, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

По делу о взяточничестве в особо крупном размере объявлен в федеральный розыск экс-командир полка ДПС ГИБДД УВД по городу Сочи Андрей Геращенко.

По данным следствия, в феврале 2016 года Александр Данилюк, выступая в качестве посредника, получил денежные средства в сумме 500 тыс. рублей от директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность по эвакуации автомобилей в городе Сочи, и впоследствии передал указанные денежные средства Геращенко в качестве взятки. В полномочия сотрудника ГИБДД входил контроль и руководство работой подчиненных за обеспечение работы по эвакуации транспортных средств, которая напрямую зависит от действий сотрудников ДПС, уполномоченных принимать решения о задержании транспортных средств в соответствии с положениями Кодекса об административных правонарушениях и передачи их для эвакуации на специализированные стоянки.

Также следователи установили, что в марте 2016 года Данилюк, выступая посредником, получил от директора той же фирмы еще одну взятку 500 тыс. рублей. Эти денежные средства предназначались Геращенко за обеспечение работы указанной организации по эвакуации транспортных средств, которая напрямую зависит от действий сотрудников ДПС, уполномоченных принимать решения об эвакуации транспортных средства на специализированные стоянки.

При получении денежных средств Данилюк был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Кроме того, в одном производстве с указанным уголовным делом соединено другое уголовное дело, фигурантами которого также являются указанные лица. По версии следствия, в 2014—2015 годах директор той же коммерческой организации, осуществляющей деятельность по эвакуации автомобилей в Сочи, ежемесячно передавал через Данилюка взятки Геращенко, общая сумма которых составила 6,9 млн рублей. В свою очередь Геращенко в силу должностного положения способствовал совершению действий в пользу взяткодателя — расставлял наряды ДПС, которые задерживали транспортные средства, а затем передавали их водителям эвакуаторов указанной коммерческой организации, а те в свою очередь увозили их на специализированные стоянки.

Напомним, ранее ИА KrasnodarMedia сообщало, что в марте 2016 года командир полка ДПС ГИБДД по городу Сочи Андрей Геращенко был задержан по делу о взяточничестве. Этому событию предшествовала спецоперация, во время которой при получении 500 тыс. рублей с поличным был пойман посредник, который, по версии следствия, должен был передать полученные средства неустановленному должностному лицу из числа руководства полка ДПС УГИБДД УВД по городу Сочи.

Центральный районный суд Сочи, где решался вопрос об аресте высокопоставленного полицейского чина, отказал следствию в аресте Геращенко. На время проведения служебной проверки он был отстранен от занимаемой должности. 13 января командира полка ДПС ГИБДД УВД по г. Сочи был уволен из органов внутренних дел. Высокий чин был отстранен от должности с формулировкой «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Экс-командир полка ДПС Сочи пытался оспорить свое увольнение из органов в суде, однако суд в иске к органам МВД Кубани подозреваемому в коррупции отказал.

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