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11:21 (мск), источник: Интерфакс

Жителю Челябинска, избившему женщину-врача, предъявлено обвинение

Челябинск. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы предъявили обвинение жителю Челябинска по уголовному делу об избиении участкового врача, приехавшего на вызов к его дочери, сообщается на сайте СК РФ в понедельник.

Дело в отношении местного жителя Сергея Николаева будет расследоваться по ст.116 УК РФ (побои) и ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), говорится в сообщении.

Обвиняемый признал свою вину, расследование уголовного дела находится в завершающей стадии, сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир Челябинска мужчина избил женщину — участкового врача, которая приехала на вызов к его дочери 1994 г. р.

В результате у медика диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы.

Со ссылкой на пресс-службу УМВД города также сообщалось, что, когда женщина переступила порог квартиры, на нее напал домашний пес.

Проверка инцидента СУ СКР по Челябинской области проводилась по материалам СМИ.

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