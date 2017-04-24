Жителю Челябинска, избившему женщину-врача, предъявлено обвинение
Челябинск. 24 апреля.
Челябинск. 24 апреля.
Дело в отношении местного жителя Сергея Николаева будет расследоваться по ст.116 УК РФ (побои) и ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), говорится в сообщении.
Обвиняемый признал свою вину, расследование уголовного дела находится в завершающей стадии, сказано в
Ранее сообщалось, что в одной из квартир Челябинска мужчина избил женщину — участкового врача, которая приехала на вызов к его дочери 1994 г. р.
В результате у медика диагностированы закрытая
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Проверка инцидента СУ СКР по Челябинской области проводилась по материалам СМИ.