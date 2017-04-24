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12:12 (мск), источник: РИА Крым

В горах Крыма эвакуировали туристов, которые не смогли перейти полноводную реку

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости (Крым). В горнолесной местности Крыма спасатели эвакуировали группу из шести туристов, среди которых подросток. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, в районе урочища «Кермен» туристы не смогли перейти реку Кача из-за резкого повышения уровня воды.

«По прибытии к месту спасатели выяснили, что группа туристов, в составе которой находился один 17-летний подросток, находится между урочищем “Кермен” и турстоянкой Шелковичное, до ближайшего населенного пункта — 25 км. Группа уже преодолела реку своими силами, но по причине сильного снегопада не может продолжить движение по маршруту», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели оказали помощь туристам и эвакуировали их из горнолесной зоны. В медицинской помощи никто не нуждался.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, всего с начала года спасатели «Крым-СПАС» 62 раза выезжали на поисково-спасательные работы в горнолесной зоне, в результате которых спасено 95 человек.

В чрезвычайном ведомстве напоминают, что в Крыму сохраняется штормовое предупреждение о подъеме уровней воды в реках и ухудшении погодных условий. В связи с этим МЧС Республики настоятельно просит жителей и гостей полуострова воздержаться от туристических походов в горно-лесной зоне.

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