В горах Крыма эвакуировали туристов, которые не смогли перейти полноводную реку
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости (Крым). В горнолесной местности Крыма спасатели эвакуировали группу из шести туристов, среди которых подросток. Как сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости (Крым). В горнолесной местности Крыма спасатели эвакуировали группу из шести туристов, среди которых подросток. Как сообщили в
«По прибытии к месту спасатели выяснили, что группа туристов, в составе которой находился один 17-летний подросток, находится между урочищем “Кермен” и турстоянкой Шелковичное, до ближайшего населенного пункта — 25 км. Группа уже преодолела реку своими силами, но по причине сильного снегопада не может продолжить движение по маршруту», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Спасатели оказали помощь туристам и эвакуировали их из горнолесной зоны. В медицинской помощи никто не нуждался.
По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, всего с начала года спасатели «Крым-СПАС» 62 раза выезжали на
В чрезвычайном ведомстве напоминают, что в Крыму сохраняется штормовое предупреждение о подъеме уровней воды в реках и ухудшении погодных условий. В связи с этим МЧС Республики настоятельно просит жителей и гостей полуострова воздержаться от туристических походов в