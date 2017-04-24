В горах Крыма эвакуировали туристов, которые не смогли перейти полноводную реку

«По прибытии к месту спасатели выяснили, что группа туристов, в составе которой находился один 17-летний подросток, находится между урочищем “Кермен” и турстоянкой Шелковичное, до ближайшего населенного пункта — 25 км. Группа уже преодолела реку своими силами, но по причине сильного снегопада не может продолжить движение по маршруту», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели оказали помощь туристам и эвакуировали их из горнолесной зоны. В медицинской помощи никто не нуждался.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, всего с начала года спасатели «Крым-СПАС» 62 раза выезжали на поисково-спасательные работы в горнолесной зоне, в результате которых спасено 95 человек.