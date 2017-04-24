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11:36 (мск), источник: Новый Калининград

Полиция: сбитая мотоциклистом 88-летняя светловчанка скончалась

Женщина, попавшая под колеса мотоцикла в Светлом, скончалась. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в субботу в 14:10 на улице Калининградской.

52-летний водитель мотоцикла «Сузуки» допустил наезд на 88-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода.

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