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11:44 (мск), источник: Nakanune.ru

Полицейские Екатеринбурга раскрыли убийство в подъезде многоэтажки

Оперативники уголовного розыска Екатеринбурга задержали подозреваемого в убийстве мужчины в доме по улице Бебеля.

Об этом Накануне.RU сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

20 апреля в подъезде жилого дома обнаружили два трупа мужчин. При осмотре полицейские выявили среды насильственной смерти. Полицейские уже спустя сутки смогли выйти на след подозреваемого и задержать его. Им оказался не работающий, ранее судимый гражданин, без определенного места жительства.

«Подозреваемый признал свою вину и пояснил, что 20 апреля он совместно со своими знакомыми распивал спиртные напитки в подъезде многоэтажки. В компании возник конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки подозреваемый и его знакомый нанесли мужчине несколько ударов руками и ногами, пытались душить, а затем ударили головой о батарею. В этой же драке тяжкие телесные повреждения получил еще один гражданин 1987 года рождения, находившийся в подъезде. Впоследствии от данных травм он скончался», — сообщили в полиции.

После этого все участники и очевидцы конфликта скрылись с места происшествия, прихватив два сотовых телефона, принадлежащие первой жертве. На следующий день в ходе оперативно-розыскных мероприятий один из злоумышленников был задержан полицейскими на территории Железнодорожного района. Похищенные телефоны были изъяты.

«Сейчас в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя СКР уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По поводу второго злоумышленника проводятся мероприятия, направленные на установление его местонахождения и скорейшее задержание», — сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.

В следственном отделе СУ СК по Железнодорожному району возбудили уголовное дело об убийстве.

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