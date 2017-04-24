Жители Пермского края воровали золото в Сыктывкаре

Жители Кунгура попались на кражах в республике Коми. Мужчин обвиняют в совершении целого ряда преступлений в Сыктывкаре. Ущерб от их преступлений превысил 193 тысячи рублей.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, двое подельников проникали в квартиры, взламывая пластиковые окна. Один из них забирался в дом, второй наблюдал на улице за обстановкой, поддерживая связь с подельником по сотовому телефону.

Часть золотых украшений сотрудники полиции изъяли в арендованной злоумышленниками квартире. Все найденные предметы вернули владельцам.

Надо сказать, что обвиняемые свою вину не признали и от дачи показаний отказались. Ранее мужчины уже были судимы. Сейчас уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения по существу.