В Татарстане в больнице скончалась еще одна пострадавшая в ДТП с молодоженами

— Женщина получила очень тяжелые травмы, днем в субботу, 22 апреля, она скончалась, — рассказали ProKazan.ru.

Напомним об обстоятельствах ДТП — Chevrolet, в котором находились пара молодоженов, возвращающиеся из Таиланда, и родители девушки, столкнулся с прицепом грузовика Freightliner.

Перед этим, однако, 40-летний водитель грузовика «ГАЗ» не выбрал безопасный боковый интервал и столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовиком Freightliner с прицепом.

— Прицеп в результате вынесло на полосу встречного движения, где с ним столкнулся Chevrolet Lacetti, в котором было четыре человека — молодожены (каждому по 23 года), 49-летний водитель и еще одна 58-летняя пассажирка. На месте ДТП от полученных травм скончались двое из Chevrolet — водитель и 23-летний парень, — рассказали ProKazan.ru.

Девушку и женщину из легкового автомобиля госпитализировали с многочисленными травмами, более старшая женщина скончалась в больнице, девушка сейчас все еще находится в ЦРБ.