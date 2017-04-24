В Сочи после ДТП с погибшим ребенком возбудили дело

По версии следствия, днем 22 апреля 43-летний водитель Kia Rio ехал по улице Яна Фабрициуса в сторону улицы Транспортной. Мужчина выполнял маневр, но не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, наехал на клумбу и сбил трех детей. Пострадавших доставили в больницу, несмотря на оказанную помощь, умер 11-летний мальчик, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Дело возбудили по ч.1 ст. 264 УК РФ. Подозреваемого допросил следователь, материалы направили в прокуратуру для определения подследственности.

Как сообщали Юга.ру, по данным источника, водитель иномарки не справился с управлением на скользкой трассе, уходя от столкновения с грузовиком.