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11:53 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи после ДТП с погибшим ребенком возбудили дело

В Сочи по факту аварии, в результате которой погиб мальчик, возбудили уголовное дело.

Источник: ЮГА.ру

По версии следствия, днем 22 апреля 43-летний водитель Kia Rio ехал по улице Яна Фабрициуса в сторону улицы Транспортной. Мужчина выполнял маневр, но не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, наехал на клумбу и сбил трех детей. Пострадавших доставили в больницу, несмотря на оказанную помощь, умер 11-летний мальчик, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Дело возбудили по ч.1 ст. 264 УК РФ. Подозреваемого допросил следователь, материалы направили в прокуратуру для определения подследственности.

Как сообщали Юга.ру, по данным источника, водитель иномарки не справился с управлением на скользкой трассе, уходя от столкновения с грузовиком.

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