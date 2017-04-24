Волгоградская пенсионерка получила «компенсацию» купюрой из «банка приколов»

Обманули 88-летнюю пенсионерку. К ней в квартиру постучалась женщина, представившаяся соцработником, а на деле оказавшаяся мошенницей.

Дальнейшее произошло по уже известному сценарию. Пришелица сообщила обрадованной пенсионерке, что принесла ей компенсацию в сумме двух тысяч рублей. Тут же выдала пятитысячную купюру, преспокойно взяла сдачу и была такова. Только после ее ухода бабушка обнаружила, что выданная ей купюра выпущена так называемым «банком приколов».