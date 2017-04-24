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12:43 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградская пенсионерка получила «компенсацию» купюрой из «банка приколов»

В Тракторозаводский райотдел полиции поступило сообщение о мошенничестве.

Источник: РИАЦ

Обманули 88-летнюю пенсионерку. К ней в квартиру постучалась женщина, представившаяся соцработником, а на деле оказавшаяся мошенницей.

Дальнейшее произошло по уже известному сценарию. Пришелица сообщила обрадованной пенсионерке, что принесла ей компенсацию в сумме двух тысяч рублей. Тут же выдала пятитысячную купюру, преспокойно взяла сдачу и была такова. Только после ее ухода бабушка обнаружила, что выданная ей купюра выпущена так называемым «банком приколов».

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, возбуждено уголовное дело, полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию преступницы.

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