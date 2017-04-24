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12:53 (мск), источник: Sputnik.md

Молдова может остаться без своих фруктов: фермеры подсчитывают ущерб

Замминистра сельского хозяйства и пищевой промышленности Юрие Ушурелу рассказал о потерях фермеров Молдовы из-за снегопада.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Самый большой ущерб снегопад нанес фермерам четырех районов страны, сообщил в понедельник вице-министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Юрие Ушурелу.

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«На данный момент мы получили около 60 сообщений о том, что были повреждены сады. Больше всего — из районов Ниспорены, Кантемир, Яловены и Новые Анены. Здесь и был эпицентр катаклизмов», — сказал Ушурелу.

По словам замминистра, пострадали как сады, так и полевые культуры.

«В первую очередь, пострадали сады и виноградники. Из полевых культур больше всего пострадал рапс. Проблема в том, что сейчас был активный рост. Пшеница кое-где еще покрыта снегом, но уже видно, что она не так сильно пострадала», — подчеркнул Ушурелу.

Замминистра подчеркнул, что сейчас в каждом районе создадут комиссии, куда войдут представители местных властей и фермеры. Они проанализируют ситуацию, составят списки тех, кто пострадал. Затем, по словам Ушурелу, специалисты Минсельхоза констатируют ситуацию и после этого окажут помощь.

Сильный снегопад прошел в Молдове 20 и 21 апреля. В результате за сутки на севере и юге республики выпала месячная норма осадков, что нанесло серьезный ущерб многим населенным пунктам и сельскохозяйственным культурам.

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