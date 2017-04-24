ВАЗ пробил стену панельного дома в Ачинске
Водитель и пассажир сбежали с места происшествия.
Водитель и пассажир сбежали с места происшествия.
В Ачинске ВАЗ-21099 на полном ходу врезался в стену дома и пробил ее. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
Инцидент произошел днем 24 апреля в районе дома № 34 в 1-м микрорайоне. По данным ГИБДД, в машине были водитель и пассажир, которые после аварии убежали с места происшествия. Автомобиль получил серьезные повреждения передней части кузова. Очевидцы сообщили, что машину перед этим угнали.
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Сейчас водителя и пассажира разыскивают полицейские. Пострадавших в аварии нет.
Напомним, 23 апреля автомобиль с необычным тюнингом снес бетонный столб у Шинного кладбища. Позже выяснилось, что машину угнали.