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12:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

ВАЗ пробил стену панельного дома в Ачинске

Водитель и пассажир сбежали с места происшествия.

В Ачинске ВАЗ-21099 на полном ходу врезался в стену дома и пробил ее. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Инцидент произошел днем 24 апреля в районе дома № 34 в 1-м микрорайоне. По данным ГИБДД, в машине были водитель и пассажир, которые после аварии убежали с места происшествия. Автомобиль получил серьезные повреждения передней части кузова. Очевидцы сообщили, что машину перед этим угнали.

Также на фотографиях видно, что из-за аварии в панельном доме образовалась дыра, через которую можно увидеть подвал. Повлияет ли пробоина на безопасность проживания, неизвестно.

Сейчас водителя и пассажира разыскивают полицейские. Пострадавших в аварии нет.

Напомним, 23 апреля автомобиль с необычным тюнингом снес бетонный столб у Шинного кладбища. Позже выяснилось, что машину угнали.

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