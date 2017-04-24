Подпольное казино прикрыли в цыганском особняке в Екатеринбурге

Подпольное казино располагалось в цыганском особняке на улице Шаумяна. Полицейские под видом посетителей проникли в игорное заведение. К моменту приезда оперативников в здании находилось порядка 20 человек, несколько покерных столов, рулетка и 20 игровых автоматов, сообщает «Эхо Москвы».

Позже выяснилось, что игроки приехали на крупный турнир из разных регионов России.