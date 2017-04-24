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12:01 (мск), источник: УралПолит.ру

Подпольное казино прикрыли в цыганском особняке в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля, ИА УралПолит.Ru. Минувшей ночью сотрудники городской полиции пресекли деятельность крупное игорное заведение.

Подпольное казино располагалось в цыганском особняке на улице Шаумяна. Полицейские под видом посетителей проникли в игорное заведение. К моменту приезда оперативников в здании находилось порядка 20 человек, несколько покерных столов, рулетка и 20 игровых автоматов, сообщает «Эхо Москвы».

Позже выяснилось, что игроки приехали на крупный турнир из разных регионов России.

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