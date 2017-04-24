Подпольное казино прикрыли в цыганском особняке в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля, ИА УралПолит.Ru. Минувшей ночью сотрудники городской полиции пресекли деятельность крупное игорное заведение.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля, ИА УралПолит.Ru. Минувшей ночью сотрудники городской полиции пресекли деятельность крупное игорное заведение.
Подпольное казино располагалось в цыганском особняке на улице Шаумяна. Полицейские под видом посетителей проникли в игорное заведение. К моменту приезда оперативников в здании находилось порядка 20 человек, несколько покерных столов, рулетка и 20 игровых автоматов, сообщает «Эхо Москвы».
Позже выяснилось, что игроки приехали на крупный турнир из разных регионов России.