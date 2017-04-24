В Калининграде автомобиль «БМВ» сбил подростка на велосипеде
В областном центре под колесами легкового автомобиля пострадал подросток. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщили в
В областном центре под колесами легкового автомобиля пострадал подросток. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщили в
Авария произошла в переулке Пионерском. Автомобиль марки «БМВ» сбил 15-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть.
В результате ДТП подросток получил телесные повреждения.