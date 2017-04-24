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12:55 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде автомобиль «БМВ» сбил подростка на велосипеде

В областном центре под колесами легкового автомобиля пострадал подросток. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Новый Калининград

Авария произошла в переулке Пионерском. Автомобиль марки «БМВ» сбил 15-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть.

В результате ДТП подросток получил телесные повреждения.

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