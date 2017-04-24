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12:16 (мск), источник: СуперОмск

Появилось видео пожара, в котором дотла сгорел Lexus

В паблике Regik55 появилось видео с места происшествия, сделанное очевидцем.

Напомним, дорогая иномарка вспыхнула сегодня в третьем часу ночи возле дома № 34 по ул. Перелета в Кировском округе Омска.

Десять спасателей потушили пожар за 10 минут, но «Лексус GC-300» сгорел полностью и не подлежит восстановлению. От огня также пострадал припаркованный рядом ВАЗ-2109, у него испорчены задние фонари, бампер и лакокрасочное покрытие.

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